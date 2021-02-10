موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل لاشئ أمام نظيره نادي خيتافي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي فالنسيا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلعب المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

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