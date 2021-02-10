موعد مباراة باريس سان جيرمان وكاين اليوم في كأس فرنسا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره كاين اليوم الأربعاء 10 فبراير ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كاين اليوم في بطولة كأس فرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كاين اليوم في بطولة كأس فرنسا على قناة "BEIN SPORTS HD6" بتعليق جواد بدة.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان يتواجد حاليا في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 51 نقطة من اصل 24 مباراة خاضها حتى الآن عملاق العاصمة في الدوري.

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