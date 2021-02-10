الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن الزيمبابوي خاما بيليات نجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أصبح قريبا للغاية من الانضمام إلى أحد أندية الدوري المصري في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية بأن الأهلي وبيراميدز هما الأقرب للتعاقد مع بيليات خصوصا أنهما الوحيدان القادران على تحمل نفقات النجم الزيمبابوي في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة الجنوب أفريقية أن الناديين المصريين بإمكانهما دفع ما يصل إلى 1.5 مليون دولار للحصول على خدمات النجم الزيمبابوي.

وألمحت الصحيفة الجنوب أفريقية أن بيليات البالغ من العمر 30 عاما تدرب تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وكان أحد أسباب حصول فريقه السابق صن داونز على بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك عام 2016.

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