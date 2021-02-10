موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبلغ السيتي هذا الدور بتصدره للمجموعة الثالثة على حساب أوليمبياكوس اليوناني وبورتو البرتغالي ومارسيليا الفرنسي.

بينما عبر مونشنجلادباخ هذا الدور بحلوله ثانياً في المجموعة الثانية خلف ريال مدريد وأمام شاختار دونيستيك وإنتر ميلان.

وسوف يقام لقاء الذهاب على ملعب بوروسيا بارك، يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة لمكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.