الزمالك يخطط لإجراء تغيير مفاجئ في الجهاز الفني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

يدرس مسئولو الزمالك إجراء تغيير في أحد عناصر الجهاز الفني لكرة القدم الذي يقوده البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق, حيث يسعى للتعاقد مع مدرب حراسمرمى جديد للانضمام إلى الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وحسمت إدارة القلعة البيضاء والجهاز الفني للفريق قرارها بالاستقرار على عدم استمرار عمرو عبد السلام بعد تراجع مستوى الحارس الأساسي محمد أبو جبل.

و فشل عمرو عبد السلام فى إخماد ثورة غضب حارسي الزمالك محمد عواد ومحمود جنش بسبب عدم المشاركة الأساسية وعدم احتواء الثنائي وتجهيزهما وتجديد دوافعهما.

وتمكن الزمالك من الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية في الدوري ويستعد لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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