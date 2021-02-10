هالة صدقي تروج لمسلسل "ليه لأ".. وتطرح سؤالاً على الجمهور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هالة صدقى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هالة صدقى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو من مسلسل "ليه لأ"، وعلقت قائلة"عجبوكم اللي بتعملوا هالة أختى ده بتشجع بنتي على عملته فى الجوازة".



يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ومع النجمة الشابة أمينة خليل كتجربة جديدة وشكل مُختلف لعرض المُسلسلات في إطار الـ 15 حلقة فقط، وهو ما يُتيح للمُشاهد المصري والعربي الحصول على تجربة درامية مُختلفة ومميزة لتُناسب قطاعات متنوعة من المُشاهدين والمُتابعين.

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