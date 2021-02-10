جوجل يحتفل بالذكرى الـ 131 لميلاد الشاعر الروسي بوريس باسترناك









ولد الراحل في (10 فبراير1890 - 30 مايو 1960م)، وهو كاتب وشاعر روسي عرف في الغرب بروايته المؤثرة عن الاتحاد السوفيتي الدكتور جيفاغو، لكن يشتهر في بلاده كشاعر مرموق.





مجموعته حياتي الشقيقة تعد من أهم المجموعات الشعرية التي كتبت بالروسية في كل القرن العشرين.



احتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوج، بالذكرى الـ 131 لميلاد الشاعر الروسي بوريس باسترناك