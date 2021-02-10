نجل عزت العلايلي : كانت هناك علاقة خاصة بين والدي ويوسف شاهين وسعاد حسني





قال محمود عزت العلايلي، إنه كانت هناك علاقة خاصة بين والده والمخرج الراحل يوسف شاهين،حيث تجمعهما علاقة صداقة وعمل، وكان شاهين يراه فى معظم أعماله التى يقدمها ولكنهم لم يلتقيا بعد فيلم "إسكندرية ليه".





وأضاف محمود العلايلي خلال لقائه فى برنامج كلمه أخيرة التى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة on: كما كانت تجمع بين والدى والفنانة سعاد حسنى علاقة قوية فكانت صديقة مقربة جدا.









وتابع: " كانت هناك علاقة عائلية مع الراحلة. سعاد حسني، فهمي شخصية رائعة جدا ولطيفة، وقدم أبى معها ما يقرب من ستة أفلام.











