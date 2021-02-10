اليوم.. "حقوق الإنسان" بمجلس النواب تلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:24 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.

كانت اللجنة قد عقدت أمس الثلاثاء، مع علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الإجتماعات في ضوء خطة اللجنة، لتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث في مصر من إيجابيات والرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر حقوق الإنسان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

البحرين تعلن تعليق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ يوم

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ ساعتين

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 8 ساعات

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يوم

عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 10 ساعة

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من الأهلي ضد حسين الشحات وكهربا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

"برلماني": إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان يهدف لتوحيد جهود الحكومة

بعد قرار إنشاء لجنة لحقوق الإنسان.. سعد الدين إبراهيم: العبرة بتأثيرها.. وبرلماني: دورها تنفيذي

برلماني عن قرار إنشاء "الوطنية لحقوق الإنسان": ينهي المزايدات الرخيصة تجاه مصر

علاء عابد: تصريحات رئيس 'الدولية للهجرة' عن مصر رد حاسم على المنظمات المشبوهة

"صناعة النواب": مبادرة مراكب النجاة أنهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

11:28 م

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

02:30 ص

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع