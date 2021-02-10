غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يدعون بايدن للضغط على تركيا

وجه غالبية أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوه خلالها للضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان.





واتهم 54 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي يتهمون أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.



