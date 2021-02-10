رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، وحسين الشحات، لاعبا الأهلي عن مباراة بالميراس البرازيلي، بسبب مصافحة محمد أبوتريكة نجم الأحمر السابق، وهو ما يعد اختراق للفقاعة الطبية.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا أستطيع اللوم على أبو تريكة بسبب عقوبة كهربا والشحات، اللوم الحقيقي على اللاعبين الذين بحثون عن اللقطة".

 

وتابع، "موقف حسين الشحات وكهربا بعد مباراة البايرن هو انعدام للمسئولية، وأفقد الأهلي اثنين من أهم لاعبيه في مباراة بالميراس".

 

وأكد أن محمود كهربا لاعب كرة جيد جدا، إلا أنه دائمًا يبحث عن اللقطة الحلوة في المباريات بجانب الأداء الجيد، مشيرا إلى أن هناك استياء كبير من جانب مسئولي الأهلي من تصرف الشحات وكهربا بعد مباراة البايرن، والذي أفقد الفريق اثنين من أهم لاعبيه أمام بالميراس.

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