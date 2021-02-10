يحتاجه منتخب مصر.. ميدو يطالب حسام البدري بضم نجم الزمالك

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالمستوى الذي قدمه يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جايمي باتشيكو مدرب الفريق، وضع معدل للأهداف ليوسف أوباما، وهو أن ينهي هذا الموسم على الأقل بتسجيل 15 هدف".

 

وتابع، "عدم استدعاء يوسف أوباما لمعسكر المنتخب الوطني المقبل سيكون قرار عجيب بالنسبة لي، خاصة بعد ما قدمه اللاعب خلال المباريات الأخيرة".

 

جدير بالذكر أن يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك، يحتل المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 6 أهداف، بعد مستوى مميز خلال الموسم الحالي.

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