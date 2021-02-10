كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

أكد جون ادوارد وكيل اللاعبين، أن أجايي لاعب الأهلي جاهز للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة وكانت على وشك اعتزال كرة القدم في حالة اجراء جراحة ولكن في النهاية تعافى ومستمر مع القلعة الحمراء ولا نية لرحيله عن الفريق.

 

وأشار إدوارد في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن كريم فؤاد لاعب إنبي و المعار من النجوم كان قريب من الانتقال للأهلي في يناير الماضي وتم حسم الامور والاتفاق بنسة 99% ولكن حلمي طولان تمسك بوجوده مؤكدا أن اللاعب رغبته الانتقال للأهلي رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية ابرزها من الدوري الفرنسي.

 

وأضاف أن وليد أزارو تعرض لضغوط كبيرة من أشخاص في الإعلام وعلى السوشيال ميديا أثناء فترة تواجده مع الأهلي وكان هناك عروض كثيرة من داخل مصر لضمه في الفترة الماضية ولكنه سعيد بالتواجد في الاتفاق السعودي.

 

وأتم أن محمد شريف تلقى عروض كبيرة من مصر والخليج قبل تجديد تعاقده مع الأهلي ولكن كان لديه قرار واحد فقط التواجد والاستمرار في الأهلي .

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