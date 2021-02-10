بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، موقف محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق، بعدما قام بمصافحة ثنائي القلعة الحمراء، عقب انتهاء لقاء الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ملقيًا باللوم عليه.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " اللوم الأكبر بعد واقعة إيقاف الشحات وكهربا على اللاعبين أنفسهم الذين خالفوا قواعد البطولة".

 

وتابع، " هناك لوم وعتاب أيضًا على محمد أبو تريكة، لأنه كان من الممكن أن يصافحهم من بعيد ويرفض ما حدث".

 

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء يوم الإثنين الماضي، على أرضية ملعب استاد أحمد بن علي في قطر.

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