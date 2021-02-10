عاجل.. إغلاق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة.





وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.



