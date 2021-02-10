تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، آخر تفاصيل ارتفاع أسعار السجائر.

وقال "أمبابي"، إن شركة فيليب موريس إحدى الشركات التي تستأجر خطوط إنتاج الشرقة الشرقية للدخان، ورفعت أسعار بعض أنواع السجائر جنيهين فقط، منهم جنيه سيذهب إلى موازنة الدولة.

وأضاف، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات،أن سعر سجائر MARLBORO أصبحت 44 بدلًا من 42، وL&M أصبحت سعرها أصبحت 33 جنيهًا، بدلًا من 31، اما MERIT فأصبح سعرها 48 جنيهًا.
الاقتصاد
رئيس شعبة الدخان والسجائر يكشف تفاصيل الزيادات الجديدة (فيديو) الأربعاء 10فبراير2021 - 12:10 ص
أرشيفيةأرشيفية كـسـاب أحـمـد
قال ابراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن شركة فيليب موريس إحدى الشركات التي تستأجر خطوط إنتاج الشرقة الشرقية للدخان، ورفعت أسعار بعض أنواع السجائر جنيهين فقط، منهم جنيه سيذهب إلى موازنة الدولة.

وتابع "إمبابي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن سعر سجائر MARLBORO أصبحت 44 بدلًا من 42، وL&M أصبحت سعرها أصبحت 33 جنيهًا، بدلًا من 31، اما MERIT فأصبح سعرها 48 جنيهًا.
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إلى ذلك، أعلنت شركة توزيع السجائر المستوردة عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مختلفة من العلامات التجارية MARLBORO، L&M، MERIT، وذلك للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.

وتأتي الأسعار الجديدة كالآتي:

"MARLBORO" مارلبورو بأنواعها (Red، Gold، Purple Mix) 44 جنيها
"MERIT" ميريت بأنواعها 48 جنيها
"L&M" إل أند إم بأنواعها (Red، Blue، Silver، Forward) 33 جنيها
وقررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" والتى تم طرحهما مؤخرا وتأتي الأسعار كالآتي:
MARLBORO CRAFTED بأنواعها Red، Gold) 36) جنيها
L&M MOTION بأنواعها Red، Blue) 28) جنيها
وأهابت الشركة بتجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها حفاظا على حقوق المستهلك، وتؤكد الشركة لجميع عملائها وصول منتجاتها فى المواعيد المقررة..

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