من داخل سيارتها.. أحدث ظهور لنداء شرارة عبر "إنستجرام"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص المطربة نداء شرارة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نداء شرارة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال واعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وكانت داخل سيارتها، وعلقت قائلة: "تعلموا الصدق قبل الحب".

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية بعنوان "شروط" بالتعاون مع شركة JMR ووتري، وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.

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