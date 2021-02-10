مصطفى الفقي كشف مصير صفقة القرن بعد رحيل ترامب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية هو دور أبوي، حيث أن مصر تشعر أن هناك التزامًا تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنها شديدة الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية معما جرت الأحداث.

وأوضح "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن عدم التطبيع مع إسرائيل يعود إلى وجود التزام شعبي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تحملت 4 أو 5 حروب بسبب القضية الفلسطينية، وأن مصر لم تضرب فلسطينيًا واحدًا مثلما حدث في "صبرا وشتيات" أو "أيلول الأسود"، مؤكدًا أن الالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية فريد ومختلف عن باقي الدول العربية.

ولفت إلى دور مصر تجاه القضية الفلسطينية ليس له أهداف سوى رفع الأعباء عن الفلسطينيين، لافتًا إلى أن مصر وظفت كل علاقاها بالعالم وعلاقاتها مع إسرائيل نفسها لخدمة القضية الفلسطينية.

وتابع "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "نحن مع السلام والتطبيع مع إسرائيل إذا كان هناك احترام للثوابت الفلسطينية، والظروف الدولية والإقيمية تغيرت تمامًا الآن، ونحن أمام إدارة أمريكية جديدة".

وأشار إلى أن الدول العربية التي فتحت قنوات مع إسرائيل لم تتحل عن الثوبت الفلسطينية، مؤكدًا أن صفقة القرن دُفنت مع رحيل إدارة ترامب وصهره كوشنر.

ونوه المحلل السياسي، بأن الدول العربية تتغير فيها وجهات النظر في التعامل مع القضية الفلسطينية بعضها يقاطع إسرائيل والآخر يتعمق في العلاقات، مشيرًا إلى أن الحديث عن حل الدولتين أمر جيد ويمكن أن يعيد حقوق الشعب الفلسطيني، معلقًا: "القضية الفلسطينية حية لأنها في ضمير الشعوب العربية".

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