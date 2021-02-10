بعد فصله من حزب الوفد.. بلاغ يتهم عضو مجلس نواب بالتخابر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:06 ص
سمير صبري المحامي
سمير صبري المحامي
مـروة هيـكل
قدم سمير صبري، المحامي، بلاغًا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد مجدي فرحات، الشهير بـ"أرنب"، العضو المقال من عضوية حزب الوفد، يتهمه بـ"التخابر مع قنوات أجنبية".

واستشهد "صبري" في بلاغه، بتصريحات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد؛ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان عدة قرارات مهمة، منها فصل 10 من قيادات الحزب، وذلك في المقر الرئيسي للحزب، والتي قال فيها إنه تم فصل "الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور"، وفصل محمد مجدي فرحات، الشهير بأرنب عضو بالحزب، لثبوت أنه يعمل لصالح أجندة تعمل لإسقاط حزب الوفد ويتلقى أموالا لتحقيق هذا الهدف، وأنه يتخابر مع قنوات أجنبية.

واعتبر المحامي في بلاغه، أن الأمور المنسوبه للمبلغ ضده "تشكل جرائم تمس الأمن القومي وتهدد استقرار الوطن والمواطن وكلها تشكل جرائم الخيانة العظمي، والتي يستحيل أن يصمت عنها المبلغ"، ملتمسا القبض على المبلغ ضده، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وفي ثبوت ارتكابه للجرائم يجب إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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