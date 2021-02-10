بعد فصله من حزب الوفد.. بلاغ يتهم عضو مجلس نواب بالتخابر

قدم سمير صبري، المحامي، بلاغًا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد مجدي فرحات، الشهير بـ"أرنب"، العضو المقال من عضوية حزب الوفد، يتهمه بـ"التخابر مع قنوات أجنبية".





واستشهد "صبري" في بلاغه، بتصريحات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد؛ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان عدة قرارات مهمة، منها فصل 10 من قيادات الحزب، وذلك في المقر الرئيسي للحزب، والتي قال فيها إنه تم فصل " الدكتور ياسر الهضيبي، وطارق سباق، ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور"، وفصل محمد مجدي فرحات، الشهير بأرنب عضو بالحزب، لثبوت أنه يعمل لصالح أجندة تعمل لإسقاط حزب الوفد ويتلقى أموالا لتحقيق هذا الهدف، وأنه يتخابر مع قنوات أجنبية.



