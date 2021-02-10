بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. وتحذير من هذه الظاهرة
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:17 ص
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.