بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. وتحذير من هذه الظاهرة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا:



- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا:



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





