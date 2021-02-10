أسقف دشنا يقود حملة تبرع لبناء مسجد النعماني (فيديو)

قال الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها بقنا، تعليقا على إعداده حملة تبرعات لبناء مسجد النعماني، إن "هذا الوضع الطبيعي.. أنا مواليد شبرا مصر، وهي مشهورة بالوحدة الوطنية، وشيء طبيعي لما نعمل كدا، لأننا أخوات وعايشيين مع بعض سواء في التجارة أو الزراعة، ونتبادل الزيارات باستمرار، وهذا شيء طبيعي جدًا، وليس أمرًا خارقًا".





وأضاف "تكلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" مساء الثلاثاء، أن الوحدة الوطنية في قنا منتشرة، والجميع يعيش في جو جيد للغاية، معقبًا: "ما قمت به أمر طبيعي جدًا، وليس أمرا مميزا، ومصر لسة بخير، وربنا قال مبارك شعب مصر".



