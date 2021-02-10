أسقف دشنا يقود حملة تبرع لبناء مسجد النعماني (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:30 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
كـسـاب أحـمـد
قال الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها بقنا، تعليقا على إعداده حملة تبرعات لبناء مسجد النعماني، إن "هذا الوضع الطبيعي.. أنا مواليد شبرا مصر، وهي مشهورة بالوحدة الوطنية، وشيء طبيعي لما نعمل كدا، لأننا أخوات وعايشيين مع بعض سواء في التجارة أو الزراعة، ونتبادل الزيارات باستمرار، وهذا شيء طبيعي جدًا، وليس أمرًا خارقًا".

وأضاف "تكلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" مساء الثلاثاء، أن الوحدة الوطنية في قنا منتشرة، والجميع يعيش في جو جيد للغاية، معقبًا: "ما قمت به أمر طبيعي جدًا، وليس أمرا مميزا، ومصر لسة بخير، وربنا قال مبارك شعب مصر".

ولفت إلى أنه مصري طبيعي يتصرف بتلقائية، وبالمحبة التي يعيش بها المصريون على مر السنين، متابعًا: "دائمًا يارب نفرح ونشوف مصر في أجمل صورة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تبرع لمسجد بوابة الفجر الفجر أسقف دشنا

أخبار تهمك

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 9 ساعات

البحرين تعلن تعليق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الأهلي ضد حسين الشحات وكهربا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 12 ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يوم

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ يوم

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

كنيسة "دشنا" تحتفل بالذكرى الـ27 لتجليس الأنبا تكلا

مطرانية دشنا تحتفل بعيد تجليس الأنبا تكلا

أسقف دشنا يستقبل محافظ قنا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)

أساقفة قنا يقدمون التهنئة بعيد الفطر المبارك.. ويؤكدون: أعياد مصر للجميع

"مارجرجس الرحمانية" تقيم أول قداس إلهي بعد تدشينها في نجع حمادي (صور)

الأنبا تكلا يدشن كنيسة الأنبا إبرام والشهيد ونس بدشنا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

11:28 م

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع