مصطفى الفقي: صفقة القرن دُفنت مع رحيل إدارة ترامب
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:52 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية ليس له أهداف سوى رفع الأعباء عن الفلسطينيين، لافتًا إلى أن مصر وظفت كل علاقاها بالعالم وعلاقاتها مع إسرائيل نفسها لخدمة القضية الفلسطينية.
وتابع "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "نحن مع السلام والتطبيع مع إسرائيل إذا كان هناك احترامًا للثوابت الفلسطينية، والظروف الدولية والإقيمية تغيرت تمامًا الآن، ونحن أمام إدارة أمريكية جديدة".
وأشار إلى أن الدول العربية التي فتحت قنوات مع إسرائيل لم تتخل عن الثوبت الفلسطينية، مؤكدًا أن صفقة القرن دُفنت مع رحيل إدارة ترامب وصهره كوشنر.
ونوه بأن الدول العربية تتغير فيها وجهات النظر في التعامل مع القضية الفلسطينية بعضها يقاطع إسرائيل والآخر يتعمق في العلاقات، مشيرًا إلى أن الحديث عن حل الدولتين أمر جيد ويمكن أن يعيد حقوق الشعب الفلسطيني، معلقًا: "القضية الفلسطينية حية لأنها في ضمير الشعوب العربية".
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