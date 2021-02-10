مصطفى الفقي: صفقة القرن دُفنت مع رحيل إدارة ترامب

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية ليس له أهداف سوى رفع الأعباء عن الفلسطينيين، لافتًا إلى أن مصر وظفت كل علاقاها بالعالم وعلاقاتها مع إسرائيل نفسها لخدمة القضية الفلسطينية.





وتابع "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "نحن مع السلام والتطبيع مع إسرائيل إذا كان هناك احترامًا للثوابت الفلسطينية، والظروف الدولية والإقيمية تغيرت تمامًا الآن، ونحن أمام إدارة أمريكية جديدة".





وأشار إلى أن الدول العربية التي فتحت قنوات مع إسرائيل لم تتخل عن الثوبت الفلسطينية، مؤكدًا أن صفقة القرن دُفنت مع رحيل إدارة ترامب وصهره كوشنر.



