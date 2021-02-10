فنانة شهيرة ترتد عن الإسلام وتعتنق اليهودية





أعلنت المطربة بسمة الكويتية، عن ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناقها للديانة اليهودية.وقالت المطربة في مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر": أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام".و أضافت"الإسلام دين الإرهاب ودين النفاق، الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل"،واختتمت : وبكل فخر أعلن اعتناقي الديانة اليهودية"