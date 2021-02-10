فنانة شهيرة ترتد عن الإسلام وتعتنق اليهودية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعلنت المطربة بسمة الكويتية، عن ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناقها للديانة اليهودية.

وقالت المطربة في مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر": أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام".

و أضافت"الإسلام دين الإرهاب ودين النفاق، الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل"،

واختتمت : وبكل فخر أعلن اعتناقي الديانة اليهودية"

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