فنانة شهيرة ترتد عن الإسلام وتعتنق اليهودية
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:27 ص
ولاء عبد الناصر
أعلنت المطربة بسمة الكويتية، عن ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناقها للديانة اليهودية.
وقالت المطربة في مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر": أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام".
و أضافت"الإسلام دين الإرهاب ودين النفاق، الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل"،
واختتمت : وبكل فخر أعلن اعتناقي الديانة اليهودية"
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