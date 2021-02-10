مصرع شخص دهساً أسفل عجلات سيارة بالحوامدية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
لقى شخص مصرعه، دهسا أسفل عجلات سيارة، أثناء عبوره الطريق بمنطقة المرور، بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول إدارة شرطة النجدة، بلاغًا مفاده بوقوع حادث تصادم بمنطقة المرور دائرة قسم شرطة الحوامدية، ووجود متوفي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة "م.ح" مقيم بشارع الجمهورية بمدينة الحوامدية، إثر صدمة سيارة أثناء عبوره الطريق مستقلا دراجة نارية.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى البدرشين المركزي، فيما قام السائق بتسليم نفسه لمركز شرطة الحوامدية وتم التحفظ عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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