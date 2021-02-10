شاهد.. مصطفى الفقي: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية "أبوي"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية هو دور أبوي، حيث إن القاهرة تشعر أن هناك التزامًا تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنها شديدة الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية مهما جرت الأحداث.





وأوضح "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن عدم التطبيع مع إسرائيل يعود إلى وجود التزام شعبي تجاه القضية الفلسطينية.



