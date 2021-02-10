شاهد.. مصطفى الفقي: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية "أبوي"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:50 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية هو دور أبوي، حيث إن القاهرة تشعر أن هناك التزامًا تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنها شديدة الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية مهما جرت الأحداث.

وأوضح "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن عدم التطبيع مع إسرائيل يعود إلى وجود التزام شعبي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن مصر تحملت 4 أو 5 حروب بسبب القضية الفلسطينية، ولم تضرب فلسطينيًا واحدًا مثلما حدث في "صبرا وشتيلة" أو "أيلول الأسود"، مؤكدًا أن الالتزام المصري تجاه القضية الفلسطينية فريد ومختلف عن باقي الدول العربية.

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