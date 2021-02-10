تعليق وزير المالية على الاقبال الكبير على سندات لآجل 40 عاما

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:16 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الاقبال على السندات التي طرحتها المالة لآجل أربعين عام بسعر فائدة 7.50 % بصورة وصلت لـ 4.4 مرة، قائلًا: " هذا الاقبال يعكس الثقة في الاقتصاد المصري"

وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،: "النهاردة المستثمرين بيحبوا محافظهم الاستثمارية، تكون متضمنة لأدوات دين مصرية، لانهم جربونا في أكثر من موقف، وكان في أكبر تحدي لهؤلاء المستثمرين هي جائحة "كورونا"، حيث وضعت بعض الدول قيودا للحد من خروجهم، إحنا في مصر ماعملناش كده، اللي عاوز يخرج كانوا بياخد فلوسه عادي ويخرج".

وأضاف: "ايضًا حدث ذلك في أزمة الاسواق الناشئة في 2018، حيث جرب المستثمرون قدرة الاقتصاد المصري في ظل جائحة "كورونا"، رغم زيادة من أعباء الضغط على كثير من الدول، بما أعاق وفائهم بالتزاماتهم في سداد مستحقات اصحاب السندات لكن الحمد لله مصر سددت كل الي عليها سواء سندات مستحقة أو عوائد عليها "

وواصل: " دول الثلاث اسباب الرئيسية لعملية نجاح الطرح.. وعاوز أذكركم في مايو الماضي وفي ظل ظروف الجائحة الصعبة كانت الاسواق مغلقة نزلنا وأخدنا بسعر نسبيًا أعلى من المتوسط، في ظل حالة التخوف واللايقين ومسار الوباء دفع المستثمرين لرفع معدل مخاطرة عالي لتوفير السيولة لكن مع ظهور أمل اللقاحات بما ساد حالة من التفاؤل والدليل على كدة سعر برميل البترول وصل 61 دولار بسبب زيادة الطلب في أخر ثلاثة او أربعة اسابيع "

ولفت إلى أن الإصدار الاخير سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 20202021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري، وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي وهى أمور ستساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين، وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

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