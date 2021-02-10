أغرب حالة.. أم تحمل مرتين خلال 3 أسابيع (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور علاء الصغير، تعليقا على أغرب حالة نادرة لأم تحمل بطفلها الثاني بعد 3 أسابيع من الحمل بالأول، إن "هذه الحالة نادرة جدًا، وكل الحالات المسجلة في هذا الإطار لم تتجاوز الـ11 حالة"

وتابع "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الحمل الثاني يحدث بعد أسبوع أو ثلاثة أسابيع على الأكثر من خلال تخصيب بويضة أخرى، وهذه البويضة تتجه إلى تجوف الرحم الذي يوجد فيه بالفعل جنين، وبذلك يحدث حمل ثاني في إطار زمني لا يزيد عن 3 أسابيع، وعادة هذا الأمر يحدث مع السيدات التي تأخذ منشطات للحمل.

ولفت إلى أن هذه الحالات نوع من الإعجاز الطبي، لأنه من المستحيل نظريًا أن يحدث حمل ثاني بعد الحمل الأول في نفس الوقت، لأن هرمونات الحمل من شأنها أن تمنع حدوث أي حمل آخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يوم

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إحالته للجنايات.. تعرف على العقوبة التي تنتظر طبيب الأسنان المتحرش (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطط لإجراء تغيير مفاجئ في الجهاز الفني

منذ ساعة و نصف

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد فعل من الأهلي ضد حسين الشحات وكهربا

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

البحرين تعلن تعليق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

منذ حوالي 10 ساعات

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 10 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تسجيل أول حالة حمل بدون "السائل المنوي" في أفريقيا

تسجيل أول حالة حمل من نوعها في التاريخ بجنوب أفريقيا

"للمتزوجات حديثًا" أعراض وعلامات تشير إلى أنك حامل.. تعرفي عليها

بعد إثارة ريم مهنا الجدل.. معلومات تعرفها لأول مرة عن "تجميد البويضات"

مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث عند تجميد البويضات للعذراء؟.. وشروط "الإفتاء" للمتزوجين

وكيل الأزهر السابق يوجه رسالة خطيرة حول "تجميد البويضات"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

11:28 م

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

06:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع