أغرب حالة.. أم تحمل مرتين خلال 3 أسابيع (فيديو)

قال الدكتور علاء الصغير، تعليقا على أغرب حالة نادرة لأم تحمل بطفلها الثاني بعد 3 أسابيع من الحمل بالأول، إن "هذه الحالة نادرة جدًا، وكل الحالات المسجلة في هذا الإطار لم تتجاوز الـ11 حالة"





وتابع "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الحمل الثاني يحدث بعد أسبوع أو ثلاثة أسابيع على الأكثر من خلال تخصيب بويضة أخرى، وهذه البويضة تتجه إلى تجوف الرحم الذي يوجد فيه بالفعل جنين، وبذلك يحدث حمل ثاني في إطار زمني لا يزيد عن 3 أسابيع، وعادة هذا الأمر يحدث مع السيدات التي تأخذ منشطات للحمل.



