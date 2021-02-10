بعد إحالته للجنايات.. تعرف على العقوبة التي تنتظر طبيب الأسنان المتحرش (فيديو)
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:18 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي، تعليقا على قرار النائب العام بشأن تحول طبيب الأسنان المتحرش للجنايات بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.
وأوضح "الجنزوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن عقوبة طبيب الأسنان من الممكن أن تصل إلى السجن المؤبد.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن التوصيف الصحيح لجريمة طبيب الأسنان هي "هتك عرض"، متابعًا: "هتك العرض من الممكن أن يكون رجل لرجل أو امرأة لرجل أو امرأة لامرأة أو رجل لامرأة، أي كل ما يخدش حياء الطرف الآخر".
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