نجم نيس بديل بنزيما في ريال مدريد
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:58 ص
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يفكر بشكل جدي في التعاقد مع الفرنسي الشاب أمين جويري نجم نيس الفرنسي ذو الأصول الجزائرية.
وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يراقب عن قرب
جويري البالغ من العمر 20 عاماً الذي أسلوب لعبه كثيرا يشبه أسلوب نجم الملكي الفرنسي
كريم بنزيما.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جويري من خريجي أولمبيك
ليون الفرنسي وانتقل إلى نيس في عام 2020 وخاض مع نيس 27 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع
3 أهداف آخرين.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المهاجم الفرنسي الشاب يمتلك
عقداً مع نيس يمتد حتى صيف 2024 وتبلغ قيمته السوقية بـ20 مليون يورو ويستطيع اللعب
كمهاجم صريح وكجناح أيسر.