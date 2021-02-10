مساعد فايلر يكشف حقيقة اقترابه من تدريب بيراميدز

كشف مدرب فريق الأهلي السابق عن حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز مع رينيه فايلر مدرب الأحمر السابق ليتولى مهمة تدريب الفريق.

وأشاد ديفيد سيزا مدرب النادي الأهلي السابق، بظهور الأحمر القوي امام بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سيزا عبر سكايب لبرنامج الماتش: "بايرن ميونيخ فاز على برشلونة بثمانية أهداف ويجب ألا ننسى أنه أحد أهم اندية العالم".

واتم كلماته: مفاوضات بيراميدز مع فايلر مجرد شائعات وهم يملكون حاليا مدرب أرجنتيني مميز.