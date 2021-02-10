تفاصيل مقتل طفل 7 سنوات على يد آخر يقود سيارة (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشف الشربيني محمود، والد الطفل الضحية، تفاصيل مقتل ابنه 7 سنوات، دهسًا تحت عجلات سيارة يقودها طفل عمره 10 سنوات.

وقال "محمود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الأب هو من أعطى السيارة للطفل ليقودها، ويأخذها من والده يوميًا لقيادتها بجانب المنزل"، لافتًا إلى أنهم جيران المتهم.

وتابع والد الضحية: "والد المتهم ينكر أن ابنه قتل الطفل، رغم أنه كان يرى الواقعة"، مشيرًا إلى أن صاحب السيارة أخفى سيارته وأخفى طفله فور وقوع الحادثة، ولكن كان هناك شهودًا على الواقعة.

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