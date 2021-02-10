تفاصيل مقتل طفل 7 سنوات على يد آخر يقود سيارة (فيديو)
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:38 ص
أمنية فوزي
كشف الشربيني محمود، والد الطفل الضحية، تفاصيل مقتل ابنه 7 سنوات، دهسًا تحت عجلات سيارة يقودها طفل عمره 10 سنوات.
وقال "محمود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الأب هو من أعطى السيارة للطفل ليقودها، ويأخذها من والده يوميًا لقيادتها بجانب المنزل"، لافتًا إلى أنهم جيران المتهم.
وتابع والد الضحية: "والد المتهم ينكر أن ابنه قتل الطفل، رغم أنه كان يرى الواقعة"، مشيرًا إلى أن صاحب السيارة أخفى سيارته وأخفى طفله فور وقوع الحادثة، ولكن كان هناك شهودًا على الواقعة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا