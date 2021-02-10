العثور على جثة قتيل مقيد الرجلين ومشوه الملامح بالبدرشين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:43 ص
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة لرجل مقتول ومقيد الرجلين أسفل المحور الأوسطي بمدينة البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمدينة البدرشين جنوب المحافظة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد محمد طبلية رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد فايز معاون مباحث القسم.

كما دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لرجل مقيد الرجلين، وبه إصابات بالساق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة ملقاة منذ أكثر من أسبوع لتحلل الجثة وتشوه ملامح الوجه بالكامل، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

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