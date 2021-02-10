مدرب الأهلي السابق: العالم يتحدث عما قدمه الأحمر أمام بايرن ميونخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

وأشاد ديفيد سيزا مدرب النادي الأهلي السابق، بظهور الأحمر القوي امام بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

وقال سيزا عبر سكايب لبرنامج الماتش: "بايرن ميونيخ فاز على برشلونة بثمانية أهداف ويجب ألا ننسى أنه أحد أهم اندية العالم".

 

واردف: أوروبا تتحدث عما قدمه الأهلي أمام بايرن  ميونيخ أمس.

 

واشار: اعتقد ان فايلر اذا كان مديرا فنيا للأهلي حاليا، لكان هناك تشكيل مختلف أو اختيارات مختلفة بين اللاعبين.

 

 واكد: موسيماني مدرب جيد وخاض مواجهة بايرن ميونيخ بطريقة لعب مميزة،

 

واستكمل: محمد هاني قدم مباراة مميزة مع خط الدفاع وأيمن اشرف وبانون والسولية يستحقون الإشادة،

 

واشار: بايرن ميونيخ خاض الشوط الاول بضغط كبير على دفاع الأهلي وموسيماني خاض المباراة بالطريقة الأفضل.

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