مدرب الأهلي السابق: العالم يتحدث عما قدمه الأحمر أمام بايرن ميونخ
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:00 ص
حسام مجدي
وأشاد ديفيد سيزا مدرب النادي الأهلي السابق، بظهور الأحمر
القوي امام بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال سيزا عبر سكايب لبرنامج الماتش: "بايرن ميونيخ
فاز على برشلونة بثمانية أهداف ويجب ألا ننسى أنه أحد أهم اندية العالم".
واردف: أوروبا تتحدث عما قدمه الأهلي أمام بايرن ميونيخ أمس.
واشار: اعتقد ان فايلر اذا كان مديرا فنيا للأهلي حاليا،
لكان هناك تشكيل مختلف أو اختيارات مختلفة بين اللاعبين.
واكد: موسيماني مدرب
جيد وخاض مواجهة بايرن ميونيخ بطريقة لعب مميزة،
واستكمل: محمد هاني قدم مباراة مميزة مع خط الدفاع وأيمن
اشرف وبانون والسولية يستحقون الإشادة،
واشار: بايرن ميونيخ خاض الشوط الاول بضغط كبير على دفاع
الأهلي وموسيماني خاض المباراة بالطريقة الأفضل.