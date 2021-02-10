شاهد.. برلماني عن زيادة رسوم المرور: "كل من يركب سيارة لديه قدرة مالية"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:45 ص
يحيى الكدواني
يحيى الكدواني
أمنية فوزي
قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تعليقا على زيادة رسوم تطوير منظومة النقل الذكي 6% سنويًا، والتي وافق عليها مجلس النواب اليوم موافقة مبدئية، قائلًا: "الزيادة لن تتسبب في أزمة مالية للمواطن، وكل من يركب سيارة يكون لديه قدرة مالية".

وتابع "الكدواني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الزيادة الجديدة لا تتجاوز قيمة صفيحة البنزين".

وأكد النائب البرلماني، أن هذه الزيادة ستعود بشكل حضاري للدولة ومنظومة المرور، لافتًا إلى أن الزيادة تصب في النهاية لصالح المنظومة المرورية، ولصالح المواطن بشكل عام.

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