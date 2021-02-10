ميدو مهاجمًا اتحاد الكرة: بيان تهنئة الأهلي الخاسر أمام البايرن "كوميدي"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، البيان الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي هنأ فيه النادي الأهلي بالاداء الذي قدمه أمام بايرن ميونخ الألماني، رغم الخسارة بهدفين نظيفين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

ووصف ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، بيان اتحاد الكرة المصري بتهنئة النادي الأهلي عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ بأنه كوميدي، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث من قبل في كرة القدم، ولا حتى في موزمبيق.

 

وعبر عن استيائه الشديد مما حدث، قائلا، "لأول مرة في حياتي أرى بيان تهنئة من اتحاد كرة لفريق خسر في بطولة، أي عقل يقول أن اتحاد الكرة يصدر بيان تهنئة للنادي الأهلي عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ، رجعتونا 30 سنة لورا".

 

وتابع، "عندما أحرجنا البرازيل في كأس العالم للقارات،لم يخرج بيان من اتحاد الكرة لتهنئة المنتخب المصري لأننا خسرنا المباراة في النهاية".

 

وتساءل، "ماهي الرسالة التي يود اتحاد الكرة إرسالها، عقب تهنئته للأهلي بعد الهزيمة من بايرن ميونخ، هل مش قادرين نتجاوز فكرة التمثيل المشرف".

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