عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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