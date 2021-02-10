صاحب شخصية "سباعي": لم أهدد بالانتحار.. وسأعتزل التمثيل في 2025

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أوضح الفنان شريف الدسوقي، الشهير بـ"سباعي" في مسلسل بـ "100 وش"، عن شائعة تهديده بالانتحار حيث قال أنه لم يهدد بالانتحار على الإطلاق، وأن علاقته جيدة بالمنتج أحمد الجنايني، وكل ما حدث هو مشكلة بسيطة معه، وأنه حتى الآن لم يحصل على باقى أجره من المسلسل.

وكشف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم" عن ميعاد اعتزاله الفن حيث قال: "أنا خلصت شغلي في (100 وش)، وأنا بقول إنى هبطل تمثيل في 2025، لحد ما أخلص التزاماتي، وأنا لحد دلوقتي ما أخدتش باقي أجري".

وتابع: "أصحاب الفضل عليا هما عائلة العدل، وبالنسبة للشخص اللي اتفق معايا بخصوص شغلي، ليه اتفق مع الناس كلها داخل غرفة وأنا اتفق معايا في الهول، ليه الناس بتتعامل مع المواهب كدة، أنا بكنّ كل الاحترام للأستاذ أحمد الجنايني، وده خلى فريق الإنتاج يذلنى".

يذكر أن مسلسل 100 وش من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبوذكري وبطولة الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام درويش وشريف دسوقي وعلا رشدي ودنيا ماهر ومحمد عبدالعظيم وزينب غريب وسلوي خطاب وحنان يوسف ولؤي عمران ومن إنتاج العدل جروب.

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