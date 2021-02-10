بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 10 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة.





الوصف الفني لخرائط الطقس: