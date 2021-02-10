بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 10 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء
بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

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