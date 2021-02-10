مؤسس "كرش كيبرز": المصري بيحب الأكل ونستقبل 30 ألف وصفة يوميًا (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:33 ص
مؤسس جروب كرش كيبرز
مؤسس جروب كرش كيبرز
قال أحمد جمال، مؤسس أكبر جروب على الفيسبوك "كرش كيبرز"، إن الجروب بدأ عمله في شهر رمضان وانتشر بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن المواطن المصري يُحب الوجبات الجديدة وتذوق الأكل الجميل، متابعًا: "لو شاف واحد عامل أكل حلو هيجربوه لو 2 بالليل".

وأضاف "جمال"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه خلال فترة أزمة فيروس كورونا وبقاء المواطنين في المنزل لأطول فترة، كان هناك إقبالًا كبيرًا على الأكل.

وأوضح أن هناك بعض المواهب لأعضاء "الجروب"، كالرسم بالعسل والذي يعتبر إحدى وجبات الحلويات، مؤكدًا أن التفاعل كبير من قبل المواطنين، حيث إن هناك بعض الصور تصل لـ4 ملايين مشاهدة، مشيرًا إلى أن الجروب يصل له 30 ألف وصفة وجبة يوميًا، ويتم اختيار 3 آلاف وصفة ونشرها، من خلال بعض المعايير لاختيار هذه الأكلات بالشكل والوصف.

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