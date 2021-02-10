"بعد تريند شاهد مشفش حاجة".. ممثلة صينية: سأبكي لو عملت مع عادل إمام

روت الممثلة الصينية، تشاو ناو، كواليس تصوير فيديو تقليد الزعيم عادل إمام في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" والتي تصدرت قائمة التريندات على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت "تشاو" في حوارها عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كانت بداية تعرفي على الفنان عادل إمام من خلال مشاهدة أحد أصدقائي لإحدى مسرحياته".





وأضافت: "وجدته وهو لا يتوقف عن الضحك أثناء مشاهدة المسرحية، وبعد شرحه لما يقول وجدتها مضحكة جدًا، وقمت بدراسة اللغة العربية في أحد الجامعات الصينية، وسأبكي إذا عرض على عادل إمام العمل معه".



