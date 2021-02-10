نجل عزت العلايلي: والدي كان منضبطا وشديد الحزم

قال محمود العلايلي، نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، إن والده لم يكن شخصية شديدة الحزم في المنزل، لكنه كان "منضبطًا".





وتابع "العلايلي"/ في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في حلقه خاصة عن الفنان الراحل قائلًا: "كان راجل منضبط مش شديد ولا سايب".





وحول قيام الراحل بالتفرقة في المعاملة بينه وبين شقيقته قال: "مش بيفرق لكن في حتة البنات كان متحفظ جدًا مش قادر أقول تفرقة لكن كان راجل محافظ جدًا".



