فاروق الباز عن مسبار الأمل: أول خطوة للعالم العربي

قال الدكتور الكبير فاروق الباز، عالم الفضاء المصري الكبير، إن العالم الغربي ينظر إلى العرب وإلى الإمارات باحترام كبير وشرف عظيم بعد نجاح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى المريخ.





وأضاف "الباز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "90 دقيقة"، المذع على فضائية "المحور"، أنه يجب تشجيع الإمارات على هذه الخطوة، لافتًا إلى أنه بالرغم من أنها دولة صغيرة إلا أنها دخلت مشروع الفضاء، مؤكدًا أنها أول خطوة للعالم العربي للدخول في هذا المجال.



