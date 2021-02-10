محامي بالنقض: حادثة طبيب الأسنان جنائية وعقوبتها السجن المؤبد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، إن تعدي طبيب أسنان على 4 رجال جنسيًا جريمة هتك العرض بالقوة، وهذه العقوبة جناية، كالأغتصاب لو كانت قامت على امرأة، موضحًا أن هذه العقوبة تصل للسجن المؤبد.

وأضاف "سعيد"، خلال الحديث عن أزمة طبيب الأسنان الذي هتك بعرض 4 رجال، بمداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الجريمة تصل للسجن المؤبد كما حددها القانون، إذا أنه أراد القاضي القائم على القضية أن يوقع عقاب على المتهم سيحدد الحد الأدنى والأقصى للجريمة، موضحًا أن هذه الجريمة بغيضه ويرفضها الشرع والعرف والعادات.

وأشار المحامي، إلى ان هذه الجريمة هتك عرض بالقوة وهي جناية، وتختلف إذا كانت هذه الجريمة تمارس بموافقتهم، إذ أنها في هذه الحالة تكون تحريض على الفجور وهي جنحة وعقوبتها لا تتعدى الـ3 سنوات، وهي جريمة فعل فاضح، متابعًا: "إذا كان هذا الشخص مريض نفسيًا كما تحدث البعض فأن مرضه لا يعفيه من العقاب".

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