خبير أسواق المال: الاستثمار في الدولار خطر وسعره سينخفض (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:29 ص
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
داليا الحسين
قال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن تحقيق العائد المادي الكبير للأموال يقابله مخاطرة، حيث إن تحديد 20% فائدة على الأموال تمثل مخاطرة بالأموال، ويجب أن نشك في الأمر.

وأضاف "عنبة"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، الثلاثاء، أن أفضل الوسائل التي يجب الاعتماد عليها بوضع الأموال بها هي العقارات والذهب أو البنك أو البورصة أو العملات، موضحًا أن هذه الوسائل هي الأكثر أمانا، إلا أن الاستثمار في العملات يأتي بالسالب الوقت الحالي، نتيجة تراجع الدولار أمام الجنيه المصري.

وأوضح أن الاستثمار في البورصة مهم جدًا، وأن ثقافة الأستثمار في البورصة قليلة، ومرتبطة بأحداث مأساوية بخسارة الأموال، والاستثمار بها جذاب ويحتاج تشجيع الدولة، مؤكدًا أن الذهب هو الملاذ الأول والآمن للاستثمار في أوقات الخطر خلال أزمة فيروس كورونا، والاستثمار في العقارات يمرض ولا يموت، "حاليًا العقار مريض ومتوقف في البيع والشراء".

وتابع: "الاستثمار في الدولار خطر، سعر الدولار هيقل ويصل لـ14 جنيه السنة الجاية"، موضحًا أنه لا ينصح المواطنين بالاستثمار في الدولار، مشيرًا إلى أن العملة الرقمية "بيتكوين" خطر، بسبب التذبذب في أسعارها، كما أن وضع الأموال في البنك غير مُفضل الآن، متوقعا تثبيت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

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