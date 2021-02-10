خبير أمني المستريح شخص ذكي يختار الضحية من مجتمعه (فيديو)

قال اللواء أشرف يعقوب، الخبير الأمني، إن أي نصاب أو ما يطلق عليه إعلاميا "المستريح" لديه ذكاء كبير في تحديد ضحيته، حيث إنه يمتلك استراتيجة في اختيار ضحاياه، موضحًا أن الضحية يختارها النصاب من نسيج مجتمعه.





وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مثل هذه القضايا تظهر في مصر من فترة لأخرى، مؤكدًا أنه على المواطنين أن يحصلوا على الوعي الكامل في هذه القضايا، مشيرًا إلى أنه حال وجود عملية نصب من أحد الأشخاص، على الضحية تحرير محضرًا، حيث إن تحرير عدد من المحاضر ضد الشخص يجعل اهتمام الدولة أكبر، ويعمل للكشف عنها مباحث الأموال العامة، موضحا: "المستريح هيخش السجن كده كده".



