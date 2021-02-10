بإطلالة عفوية.. أحدث ظهور لداليا مصطفى عبر إنستجرام

Advertisements

تحرص الفنانة داليا مصطفي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشرت داليا مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة عفوية واعتمدت على ملابس كاجوال حيث ارتدت الجينز وبلوفر رصاصى، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى الدرامية، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى