بإطلالة عفوية.. أحدث ظهور لداليا مصطفى عبر إنستجرام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة داليا مصطفي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت داليا مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة عفوية واعتمدت على ملابس كاجوال حيث ارتدت الجينز وبلوفر رصاصى، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى الدرامية، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى

أخبار تهمك

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يوم

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ حوالي 4 ساعات

مكان التصوير والضيوف.. مفاجأة عن برنامج رامز جلال لرمضان 2021

منذ ساعة و نصف

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 7 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 4 ساعات

البحرين تعلن تعليق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو مهاجمًا اتحاد الكرة: بيان تهنئة الأهلي الخاسر أمام البايرن "كوميدي"

منذ 33 دقيقة

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ ساعة و نصف

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة جديدة للأهلي.. الكشف عن مدة غياب علي معلول بعد إصابته

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 573 حالة إصابة جديدة بكورونا ..و 52 حالة وفاة

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

11:28 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع