صدمة جديدة للأهلي.. الكشف عن مدة غياب علي معلول بعد إصابته

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

وجه وكيل التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي صدمة قوية لجماهير الفريق بشأن مدة غياب اللاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وأكد جون إدواردو وكيل أعمال معلول، أن الإصابة سوف تبعد ظهير الأهلي عن الملاعب من 10 ل 15 يوم.

 

وقال جون لبرنامج الماتش: "علي معلول اشتكى من الإصابة في أول خمسة دقائق من المباراة، حيث تعرض لشد من الدرجة الأولى واجهاد عضلي سيغيب على إثرها من 10 ل 15 يوما.

 

وعن ما قاله نجم الأهلي السابق محمد عمارة عن معلول قال وكيله: اللاعب في حالة صدمة، معلول قدم الكثير مع منتخب بلاده ومع النادي الأهلي خاض أكثر من 150 مباراة ومن الصعب توجيه اتهامات له مثل هذه.

 

وتابع: معلول لم يهرب من مواجهة البايرن، ومن الممكن بكلمة ودون قصد أن تقتل طموح لاعب.

 

وأشار: الأهلي يعلم جيدا متى يرد على أي تصريحات ضد لاعبيه، ولكن هناك أشياء لا تحتمل التأجيل.

 

وأتم كلماته: معلول حصل على راحة سلبية 48 ساعة وبعدها سوف يبدأ التأهيل.



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