تعرف على موعد مباراة مصطفي محمد المقبلة مع جالطة سراي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يستعد المحترف المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق جلاتا سراي التركي، لمواجهة ألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا رفقة فريقه.

ويلتقي فريق جلاتا سراي ونظيره ألانيا سبور، في ربع نهائي كأس تركيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد خاض لقائين حتى الآن منذ انتقاله إلى جلاتا سراي، واستطاع أن يسجل هدفين خلال اللقائين.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي، قادما من نادي الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، في انتقالات يناير الماضي.

ويحتل جلاتا سراي التركي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة.

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