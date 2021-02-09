تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ وتيجيرس في نهائي مونديال الأندية

خسر الأهلي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي أقيم بملعب "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية الدوحة.





سجل البولندي روبيرت ليفاندوفيكسي هدفي المباراة، ليقود الفريق للتأهل لنهائي البطولة، للمرة الثانية في تاريخه.





وسيواجه البايرن نظيره تيجريس أونال بطل المكسيك، والذي أقصى بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.





ويشهد نهائي كأس العالم للأندية لعب مباراة بايرن ميونخ وتايجرز في الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 11 فبراير بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت قطر المحلي وتوقيت السعودية، وهما الفريقان الفائزان في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية وتقام المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر.



