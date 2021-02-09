تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ وتيجيرس في نهائي مونديال الأندية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
خسر الأهلي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي أقيم بملعب "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل البولندي روبيرت ليفاندوفيكسي هدفي المباراة، ليقود الفريق للتأهل لنهائي البطولة، للمرة الثانية في تاريخه.

وسيواجه البايرن نظيره تيجريس أونال بطل المكسيك، والذي أقصى بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.

ويشهد نهائي كأس العالم للأندية لعب مباراة بايرن ميونخ وتايجرز في الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 11 فبراير بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت قطر المحلي وتوقيت السعودية، وهما الفريقان الفائزان في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية وتقام المباراة على ملعب استاد المدينة التعليمية في قطر.

أخبار تهمك

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ يوم

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن غياب نجمه ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 22 ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

البحرين تعلن تعليق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ ثلث ساعة

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 3 ساعات

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

11:28 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع