البرازيل تسجل 51486 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
البرازيل تسجل 51486 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 51486 إصابة و1350 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51846، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 9.6 مليون حالة.

 

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 6 فبراير 50630 إصابة، وفي 7 فبراير 26845، وفي 8 فبراير 23439 حالة.

 

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1350 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 233520 شخصا.

 

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفي 7 فبراير 522، وفي 8 فبراير 636.

 

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا البرازيل كورونا البرازيل اصابات كورونا

أخبار تهمك

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ يوم

البحرين تعلن تعليق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ ثلث ساعة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن غياب نجمه ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 22 ساعة

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 3 ساعات

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تسجيل 33057 إصابة و739 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

تسجيل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

تسجيل 8456 إصابة و365 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

البرازيل تعلن تسجيل 11946 إصابة و323 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 10982 إصابة و230 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

البرازيل تسجل 38397 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

11:28 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع