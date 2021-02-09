البرازيل تسجل 51486 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 51486 إصابة و1350 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51846، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 9.6 مليون حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 6 فبراير 50630 إصابة، وفي 7 فبراير 26845، وفي 8 فبراير 23439 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1350 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 233520 شخصا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 978 حالة، وفي 7 فبراير 522، وفي 8 فبراير 636.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.